PIB da Holanda sustenta recuperação da zona do euro no 2º trimestre

A Holanda foi a maior responsável pela aceleração do Produto Interno Bruto (PIB) da zona do euro durante o segundo trimestre, um sinal de que a recuperação do continente está ampliando a base de países e se tornando menos dependente da Alemanha e da Espanha.

Com os esforços do primeiro-ministro Mark Rutte em formar um novo governo, a economia holandesa subiu no segundo trimestre e teve a maior expansão desde o quarto trimestre de 2007. De acordo com a agência de estatísticas do país, o PIB subiu 1,5% em relação ao primeiro trimestre deste ano e 3,3% ante o mesmo período do ano passado.

Com isso, a Holanda superou a Espanha como a economia de expansão mais rápida entre os maiores membros da zona do euro. Nesta quarta-feira, autoridades holandesas disseram esperar que o PIB do país cresça acima de 3% neste ano.

Nesta quarta-feira, a Eurostat informou que a economia da zona do euro teve expansão de 2,2% no trimestre entre abril e junho em relação ao mesmo período do ano passado. Fonte: Dow Jones Newswires.