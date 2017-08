SP: adolescente é esfaqueado dentro de vagão do metrô na estação Sé

Um adolescente de 15 anos foi esfaqueado durante briga dentro de um vagão do Metrô da Linha Vermelha, que seguia para Itaquera (zona leste), na estação da Sé, centro de São Paulo. O agressor, Everton Lima dos Santos, de 34 anos, foi detido por seguranças metroviários e reconhecido, mais tarde, por testemunhas. O crime ocorreu às 19h20 desta terça-feira, 15, ainda no horário. Santos foi indiciado por tentativa de homicídio com agravante de motivo torpe.

O ataque causou tumulto na Sé. “Depois de esfaquear, ele (agressor) correu pela plataforma. Ele pulou no trilho para tentar ir para outro lado. Mas os seguranças o pegaram”, contou uma testemunha, que prestou depoimento na Delegacia do Metropolitano, na Barra Funda, zona oeste. Após o ataque, pessoas gritaram e tentaram fugir correndo, mas não houve mais feridos.

A testemunha contou também que Santos tentava puxar o adolescente, que estava acompanhado de um irmão, para fora do vagão. “O menino disse que não iria sair, mas o cara insistia. Até que o menino deu um tapa no cara para ele parar de puxar”, conta.

Foi aí, ainda segundo essa testemunha, Santos puxou a faca. “Depois de levar o tapa, o cara disse: ‘Você está me agredindo?’ e deu a facada. Foi muito rápido”, contou a testemunha.

O adolescente ficou caído no chão. Chegou a dizer “ele me esfaqueou” e “estou sangrando”, antes de ser socorrido pelos seguranças do Metrô. O rapaz foi levado para a Santa Casa, no centro, onde passou por cirurgia. Segundo a polícia, o garoto teve vasos sanguíneos rompidos e uma perfuração no estômago.

De acordo com o delegado Marcos Vinícius da Silva Reis, a briga teria começado quando Santos furou a fila para embarcar ainda no terminal Barra Funda. Ele disse aos meninos que era um policial, mas depois passou a provocá-los, falando coisas desconexas. Entre as afirmações, Santos disse que era um criminoso e soropositivo.

Quando foi detido, Santos apresentava sinais de embriaguez e tinha consigo uma pequena porção de maconha. Segundo a polícia, ele já havia sido preso por tráfico de drogas e chegou a ser detido por roubo, mas foi absolvido.

O advogado de Everton Lima dos Santos não foi localizado pela reportagem para comentar o caso.