A Trust Intercâmbio Cultural e Turismo realiza, no dia 26 de agosto (sábado), uma feira com palestras gratuitas para quem quer estudar ou trabalhar fora do País. O evento acontece no Mércure Hotel, em São Caetano, e têm como intuito promover o encontro entre estudantes e público interessados com escolas renomadas internacionalmente para apresentar os diversos tipos de cursos e programas no exterior, assim como os principais destinos. Também serão sorteadas bolsas de intercâmbio.

De acordo com uma pesquisa realizada pela Belta (Associação das Agências de Intercâmbio), o setor cresceu 14% em 2016, e enviou mais de 247 mil estudantes para fora do País. Segundo Mariana Cardoso, diretora da Trust, o mercado segue na contramão do atual cenário econômico do país, pois é uma forma de evitar o desemprego. “Mesmo com a crise, o intercâmbio cultural está em crescimento. É a capacitação extra que irá contar como diferencial no currículo na hora de uma entrevista de emprego. Por isso, trouxemos as principais instituições de ensino do mundo para expor todas as alternativas para quem busca uma experiência no exterior, seja um curso de línguas, uma pós-graduação, trabalho, entre outras possibilidades”, explica.

A Feira é voltada para estudantes de todos os níveis de escolaridade e adultos interessados em ter uma experiência fora do País. As vagas são gratuitas e limitadas. Os interessados devem fazer a inscrição pelo site http://feiratrustintercambio.c om.br.