IBGE: alta nos Serviços no 2º tri interrompe sequência de 9 trimestres de quedas

O volume prestado de serviços aumentou 0,3% no segundo trimestre em relação ao primeiro trimestre do ano, interrompendo uma sequência de nove trimestres seguidos de resultados negativos. Os dados da Pesquisa Mensal de Serviços foram divulgados nesta quarta-feira, 16, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

A melhora foi puxada pelos avanços observados nos Serviços profissionais, administrativos e complementares (1,4% no trimestre) e nos Transportes, serviços auxiliares dos transportes e correio (0,7%). Houve recuos nos segmentos de Outros serviços (-3,6%), Serviços de informação e comunicação (-1,6%) e Serviços prestados às famílias (-0,9%).

O agregado especial das Atividades turísticas apresentou queda de 1,1% no segundo trimestre ante o primeiro trimestre do ano.

Na comparação com o segundo trimestre de 2016, o volume de serviços prestados teve retração de 3,6% no mesmo período de 2017. Apesar do desempenho negativo, a queda foi a menos acentuada desde o terceiro trimestre de 2015.

Houve crescimentos nos Transportes, serviços auxiliares dos transportes e correio (1,6%) e nos Serviços prestados às famílias (0,7%). Na direção oposta, encolheram os segmentos de Outros serviços (-10,6%), Serviços profissionais, administrativos e complementares (-7,8%) e Serviços de informação e comunicação (-2,8%). As Atividades turísticas recuaram 5,4%.