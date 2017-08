Serviços prestados às famílias sobem 1,0% em junho ante maio, aponta IBGE

O segmento de serviços prestados às famílias registrou um avanço de 1,0% na passagem de maio para junho, segundo os dados da Pesquisa Mensal de Serviços, informou nesta quarta-feira, 16, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Os demais resultados positivos foram registrados no setor de Outros Serviços, com crescimento de 0,7%; Transportes, serviços auxiliares dos transportes e correio, com avanço de 1,0%; e Serviços profissionais, administrativos e complementares, com alta de 0,8%.

Na direção oposta, houve perda em Serviços de informação e comunicação, com queda de 0,2%.

O agregado especial das Atividades turísticas apresentou elevação de 5,3% em junho ante maio, segundo o IBGE.