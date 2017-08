Nem deu tempo de o presidente da Câmara de São Caetano, Pio Mielo (PMDB), chamar a Ordem do Dia que um grupo de estudantes ocuparam uma pequena parte da galeria para protestar contra o encerramento de bolsas de estudo em alguns cursos no município. Mielo chegou a interromper a sessão desta terça-feira (15), por 20 minutos até que a situação se acalmasse, algo que só aconteceu após uma conversa com o líder de governo, Tite Campanella (PPS).

Vereadores demonstram apoio a Jander Lira

Quase uma semana após a reportagem da TV Globo exibir um vídeo onde o vereador de São Caetano Jander Lira (PP) se esquece do que foi votado de relevante no Legislativo, os demais legisladores do município fizeram uma série de declarações em solidariedade ao educador e críticas a edição realizada para a matéria do SP1, que falava sobre os gastos das Câmaras do ABC.

Campanella crítica gastos de Morando com publicidade

Em meio a defesa do projeto de reforma administrativa em São Caetano, o líder de governo, Tite Campanella (PPS), acabou criticando o prefeito de São Bernardo, Orlando Morando (PSDB). “O nosso prefeito (José Auricchio Júnior, PSDB) não gastou nada em publicidade, enquanto o prefeito de São Bernardo paga todos os dias para ter uma página de jornal”.

Base de Jacomussi reclama de falta de diálogo

Com 13 vetos do prefeito de Mauá, Atila Jacomussi (PSB), na Ordem do Dia da sessão desta terça-feira (15), os vereadores da base não esconderam suas chateações com o fato. Para muitos falta diálogo por parte do chefe do Executivo para tratar as propostas. Por outro lado, alguns vereadores consideram que existem uma série de erros na concepção de algumas indicações e requerimentos. Apesar de tudo isso, todos os vetos foram mantidos.

Protesto na Câmara de Mauá

Um grupo de ex-funcionários da Fundação ABC que atuavam em Mauá foram até a Câmara para protestar pela falta de pagamento dos direitos trabalhistas. Em alguns momentos, o grupo bateu boca com alguns vereadores, principalmente Admir Jacomussi (PRP). Um abaixo-assinado foi entregue e será enviado ao Ministério Público nesta quarta-feira (16).