Apesar de algumas tentativas da oposição para postergar as votações, a Câmara de São Caetano aprovou nesta terça-feira (15), em dois turnos, o pacote de projetos de lei que resulta na reforma administrativa do Poder Executivo. Oposicionistas reclamaram da falta de tempo para estudar toda a proposta do prefeito José Auricchio Júnior (PSDB).

A primeira propositura a entrar em votação foi sobre o fim do FUMUSA (Fundação Municipal de Saúde). O projeto foi aprovado por unanimidade. Todos os vereadores destacaram o fato dos 27 cargos comissionados serem extintos e os 350 funcionários concursados serem absorvidos pela Secretaria de Saúde.

Na sequência foi votada a propositura referente a reforma administrativa do Executivo. Com as mudanças o número de secretarias será reduzido de 16 para 15 com a pasta de Comunicação virando uma diretoria na Secretaria de Governo. Esportes e Lazer passa a se chamar Esportes, Lazer e Juventude, e Turismo será alocado para a pasta de Desenvolvimento Econômico.

Além disso, é criada a Controladoria Geral do Município que abrigará a Ouvidoria, a Auditoria e a Corregedoria. E também a extinção da diretoria de Meio Ambiente que passa da pasta de Serviços Urbanos para o DAE (Departamento de Água e Esgoto). O vereador Jander Lira (PP) pediu vistas do projeto por três sessões, porém só teve o apoio de Chico Bento (PP) e César Oliva (PR).

Outra proposta que Lira pediu vistas por três semanas foi a que prevê mudanças administrativas no DAE que além do Meio Ambiente, passa a ser o responsável pela limpeza do município, assim se assemelhando ao Semasa, de Santo André. O oposicionista também teve seu pedido negado pela maioria dos colegas.

“Estou pedindo vistas, pois queremos ter certeza daquilo que estamos votando. O Governo passou oito meses estudando tudo para fazer esse projeto e quer nosso voto para a aprovação assim, rápido. Eu sou vereador, mas eu não sou o The Flash”, disse Jander Lira relembrando o personagem dos quadrinhos conhecido pela sua grande velocidade.

“O Governo chamou todos os vereadores para discutir essa reforma. A oposição não foi porque não quis. Essa proposta é muito importante para o município e espero que no ano que vem venha outra reforma administrativa para que o Governo possa ser modernizado aqui em São Caetano do Sul”, disse o líder de governo, Tite Campanella (PPS).