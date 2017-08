Após as 364 demissões dos trabalhadores da Ford, em São Bernardo, ocorridas na última sexta-feira (11/8), a direção da empresa iniciou negociações com o Sindicato dos Metalúrgicos do ABC. O andamento das negociações será apresentado em nova assembleia nesta quarta-feira (16), às 6h, quando os trabalhadores retornam à fábrica depois de uma parada de dois dias determinada pela empresa.

No mesmo dia em que as demissões foram formalizadas, os trabalhadores paralisaram o setor de estamparia da fábrica. O Objetivo do Sindicato é encontrar alternativas às demissões dos trabalhadores, que estavam em lay-off (suspensão temporária de contratos de trabalho).

Na oportunidade, o entidade avaliou que a montadora agiu de forma irresponsável ao romper as negociações com o Sindicato e anunciar as demissões, sendo que o acordo coletivo em vigor – negociado no final de 2016 – garante estabilidade no emprego até janeiro de 2018.