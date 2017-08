Na véspera do clássico, Diego exalta ‘ótima impressão’ de Rueda no Flamengo

O Flamengo vive semana bastante movimentada. Nesta terça-feira, teve o primeiro treino comandado pelo novo técnico, o colombiano Reinaldo Rueda, que estreia logo em um clássico decisivo diante do Botafogo, nesta quarta-feira, que abre as semifinais da Copa do Brasil. E neste primeiro contato com os jogadores, o treinador parece ter agradado.

“Tive uma ótima impressão dele. Tivemos a oportunidade de conversar um pouco. É um treinador que chega com uma bagagem, experiência, conhecimento e preparado para assumir esse desafio. Fizemos treinamentos de altíssimo nível. Chegamos prontos para fazer um grande jogo”, declarou o meia Diego nesta terça.

Contratado para a vaga de Zé Ricardo, Rueda foi apresentado na última segunda. Nesta terça, repetiu um artifício que vinha sendo utilizado por seu antecessor e fechou o treino do Flamengo na véspera do importante duelo no Engenhão. Se a imprensa não pôde ver a atividade, Diego fez questão de garantir que ela aconteceu da melhor forma possível.

“Nosso treino foi em altíssima intensidade. Fizemos trabalhos com bola e tático. É lógico que é muito cedo, mas chega um treinador muito motivado, e isso é contagiante. Já podemos ver, sim, a influência desse nosso novo treinador”, afirmou.

Rueda comandará um Flamengo pressionado em seu primeiro compromisso. Afinal, após a eliminação na Libertadores e com a fraca campanha no Brasileirão, a Copa do Brasil aparece como principal chance para o clube salvar o segundo semestre e recolocar o time na competição continental. Por isso, e por se tratar de um clássico, o confronto diante do Botafogo ganhou tanto peso.

“Traçamos metas altíssimas, criamos expectativas altíssimas. Às vezes não alcançamos, e isso cria decepção. Vale lembrar que falamos de semifinal da Copa do Brasil, que nos dá possibilidade de disputar um título que dá vaga em competição internacional. Temos que estar orgulhosos e motivados. A torcida estará confiante e vai nos apoiar em busca desse objetivo”, afirmou Diego.

A lamentar, os muitos desfalques para esta quarta. O goleiro Diego Alves, o zagueiro Rhodolfo, o meia Éverton Ribeiro e o atacante Geuvânio, contratados durante a Copa do Brasil, não estão inscritos e, por isso, não podem atuar. Eles se juntam a Paolo Guerrero, que segue se recuperando de lesão muscular e também está fora.

“É claro que esses jogadores são importantes, mas temos um grupo muito bom, equilibrado, e que está pronto para fazer um grande jogo. Isso não é desculpa. Não significa que amanhã não seremos uma equipe extremamente competitiva e pronta para fazer um grande jogo”, garantiu Diego.