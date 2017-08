A empresa TP Industrial do Brasil, que produz e comercializa pneus com a marca Pirelli, pertencente ao grupo Prometeon Tyre Group (ex Pirelli Industrial) vai investir R$ 80 milhões na unidade fabril de Santo André. O anúncio foi feito por Tomas Salazar, CEO da empresa para a América Latina, e contou com a presença do prefeito Paulo Serra (PSDB).

O aporte financeiro terá como foco a fábrica de pneus agrícolas, com o objetivo de adequar a produção às demandas do mercado, que ocorrerá até final de 2019. A empresa anunciou também, a conclusão de um ciclo de investimento de R$ 30 milhões na linha agrícola. Somados, os investimentos chegam a R$ 110 milhões na unidade, que passa a ser um centro de excelência mundial em desenvolvimento de pneus agrícolas.

O valor investido pela empresa será divido em quatro partes: R$ 45 milhões em maquinário, R$ 20 milhões em infraestrutura, R$ 15 milhões em processo de modernização e mais R$ 30 milhões na linha agrícola. A intenção é que mais R$ 180 milhões sejam investidos na unidade entre 2020 e 2022.

“É uma agenda extremamente positiva, a Pirelli que faz investimentos constantes na nossa cidade. E hoje mais um passo, um grande investimento que vai nos ajudar muito nessa retomada do crescimento”, afirmou o prefeito Serra pelas redes sociais. Em vídeo, na mesma postagem, o chefe do Executivo também disse que a ação está “gerando mais de 400 empregos diretos e mais de mil empregos indiretos”, informação não confirmada pela empresa.

Ao RD a TP Industrial respondeu por nota que o investimento não está atrelado a geração de novos empregos imediatos. “A empresa esclarece também que, inicialmente, o investimento não impacta o número de postos de trabalho. Novas contratações serão confirmadas logo após a retomada de crescimento do setor de pneus de caminhões e, também, de acordo com a demanda de mercado”, diz a nota sem revelar, porém, o número de postos de trabalho futuros.

“Muito importante uma empresa desse porte reafirmar seu compromisso de permanecer na cidade, acreditando e investindo. E tirou de vez toda especulação de que a Pirelli estaria saindo da cidade”, afirma Ailton Lima, secretário de Desenvolvimento e Geração de Emprego de Santo André.

A unidade da Pirelli foi construída em 1941. Atualmente, ocupa uma área de 202.198 m², na Vila Homero Thon, sendo 124.060 m² de área utilizada. A fábrica produz pneus para caminhões, ônibus, tratores e OTRs (Off The Road). Em 2017, a estimativa é que a capacidade de produção seja de 32 mil pneus por ano na unidade andreense.