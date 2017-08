#RDtv – Entrevista com Kiko Teixeira. Participe da live através da caixa de comentários. Apresentação de Gustavo Baena Posted by Jornal Repórter Diário on martes, 15 de agosto de 2017

O prefeito de Ribeirão Pires, Adler Kiko Teixeira (PSB), afirmou ao RDtv desta terça-feira (15/09), que a cidade não corre risco de perder o título de “estância turística”, concedido pelo governo do Estado, também a outros 68 municípios paulistas. Sobre o teleférico, principal promessa do antecessor Saulo Benevides (PMDB), o atual chefe do Executivo classificou o empreendimento como obra “megalomaníaca” e “faraônica”.

A estratégia do governo para manter o título, que garante verba de R$ 4,1 milhões do Dadetur (Departamento de Apoio e Desenvolvimento a Estâncias Turísticas), passa por atrações como na 11ª edição do Festival do Chocolate, retomada este ano após não sair do papel em 2015 e 2016. A administração tem ainda a garantia do secretário estadual de Turismo, Laércio Benko (PHS), da manutenção do status de “estância turística”.

“A cidade não tinha um Plano Municipal de Turismo, então contratamos o Senac, instituição mais renomada para desenvolver projetos turísticos em uma cidade. Também retomamos o Festival de Chocolate para termos um fluxo de pessoas em Ribeirão Pires, fizemos a (81ª) Festa de Nossa Senhora do Pilar. Enfim, estamos resgatando a tradição (turística) de Ribeirão Pires para não perder esse título”, avaliou Kiko.

Segundo a lei estadual 1.261, sancionada pelo governador Geraldo Alckmin (PSDB) em 2015, a cidade que requer o título de “estância turística”, precisa ter um plano diretor de turismo, aprovado e revisado a cada três anos. Kiko informou que já contratou o Senac para elaboração do Plano Municipal de Turismo, que terá de passar pelo crivo do Conselho Municipal de Turismo e em seguida pela Câmara dos Vereadores.

O prefeito assegurou que Ribeirão Pires voltou a atrair visitantes com o Festival do Chocolate. “Estimamos que 100 mil pessoas passaram pelo festival nesses seis dias e arrecadamos mais de 30 toneladas de alimentos (1kg garantia ingresso a shows), que foram destinados ao Fundo Social de Solidariedade e beneficiaram 61 entidades da cidade e mais de 200 famílias atendidas pelo Cras (Centro de Referência de Assistência Social)”, ressaltou.

Kiko citou a proposta da Vila Gastronômica, que será feita no Centro de Ribeirão Pires, e na revitalização do Parque Milton Marinho de Morais, como outras atrações turísticas na cidade. “O Templo Luz do Oriente também será inaugurado no primeiro dia da primavera, em setembro, e vai trazer muitas pessoas, até mesmo pela Igreja Messiânica, que atrai pessoas orientais, por ser dedicado à deusa Kannon”, completou.

Teleférico

Maior promessa de Saulo, o teleférico morreu antes de nascer. O ex-prefeito criticou, no RDtv em julho (leia mais), a decisão do sucessor em dar fim ao projeto, orçado inicialmente em R$ 25 milhões. A obra chegou a custar ao erário R$ 1,8 milhão, mas esbarrou na ausência de transferência de verbas da União e na falta de autorizações da Cetesb (Companhia Ambiental do Estado de São Paulo) e também empecilhos com a AES Eletropaulo.

“É inconcebível achar que uma obra megalomaníaca e faraônica faria diferença em Ribeirão Pires. A obra contava com recursos da União que não saíram, até porque não houve licenças necessárias. O projeto passava por cima da rede ferroviária (Linha 10-Turqueda) e a CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos) não deu autorização, passava por topo de morro e a Cetesb não deu autorização e passava por cima da rede de alta tensão da AES Eletropaulo, o que era extremamente perigoso. A obra nasceu morta”, rebateu Kiko.

Modelo mantido

Kiko assegurou a manutenção do modelo mais enxuto do Festival do Chocolate para 2018. As edições anteriores ocorriam ao longo do mês, mas este ano, a Prefeitura de Ribeirão Pires realizou a abertura do evento no dia 22 do mês passado com a apresentação gratuita da Orquestra Bachiana Filarmônica do Sesi, sob a regência do maestro João Carlos Martins, e atrações musicais de sertanejo e rock entre os dias 28 a 30 de julho e 4 a 6 de agosto.

“Fizemos um modelo menor, mas uma festa familiar, que beneficiou os comerciantes da cidade nas barracas e inclusive nas chocolateiras. Por isso, a gente pensa para o ano que vem a mesma diversidade cultural, com alguns incrementos para atrair ainda mais as famílias e crianças de Ribeirão Pires. Por isso, pretendemos seguir esse formato, talvez ampliando algumas coisas”, descreveu.