Johnny Depp visitou o hospital infantil de British Columbia, no Canadá, vestido de Capitão Jack Sparrow para animar os pacientes. Depp fez a boa ação durante pausa nas gravações do filme Richard Says Goodbye.

Eu acordei hoje sem saber que conheceria o Johnny Depp”, contou um dos pacientes ao jornal The Telegraph. Ele chegou de surpresa ao hospital e, brincando, perguntou a um grupo de pessoas que se encontravam na calçada: “Vocês sabem para que lado fica o hospital?”.

“Johnny Depp mostrou que tem um coração de ouro ao gastar mais de cinco horas se encontrando com cada um dos pacientes, de recém-nascidos a adolescentes”, declarou o hospital em nota.