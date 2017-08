2ª turma do STF decide que julgamento sobre Collor será retomado na terça-feira

A Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) retomará na próxima terça-feira, 22, o julgamento sobre a denúncia apresentada pela Procuradoria-Geral da República (PGR) contra o senador Fernando Collor (PTC-AL) por supostos desvios na BR Distribuidora. O julgamento será retomado com o voto do ministro Edson Fachin, relator do caso.

Collor foi denunciado pelos crimes de corrupção passiva, peculato, obstrução de justiça, organização criminosa e lavagem de dinheiro. O parlamentar é acusado de ter comandado organização criminosa que teria desviado recursos da BR Distribuidora no âmbito da Operação Lava Jato.

“Adiantamos bastante os trabalhos, ouvimos o Ministério Público, todos os advogados, creio que seria muito coerente e prudente que nós deixássemos para a próxima semana, até porque já encerramos praticamente nosso prazo regimental da sessão e assim podemos contar inclusive com a presença dos demais ministros”, disse o ministro Ricardo Lewandowski.

Os ministros Dias Toffoli e Gilmar Mendes não compareceram à sessão da Segunda Turma desta terça-feira.