Isis Valverde comemora o papel como a sereia Ritinha em A Força do Querer. Em entrevista ao GShow, a atriz contou que sente na pele a repercussão da personagem nas ruas e lista os momentos mais marcantes da personagem.

Em discussão sobre a ingenuidade ou não de Ritinha, Isis explica: “a Ritinha é sereia, e sereia tem mistérios. É um ser que não dá para entender no nosso plano. Eu construí uma personagem que é o amor.”

Confessa também que um dos jargões da personagem a persegue dentro e fora dos estúdios. “Égua! É a palavra que mais escuto na rua e dou muita risada. É uma expressão bem regional e que se espalhou por todo o Brasil. Isso valoriza a nossa cultura de forma geral. Fico feliz com essa disseminação”, relata.

Como todo trabalho, Isis garante que as gravações em Belém do Pará e no aquário do Rio de Janeiro proporcionaram grande enriquecimento pessoal. “Tive a possibilidade de ver paisagens no coração da Amazônia que jamais viria se não fosse pela Ritinha. De conhecer um sotaque e expressões que jamais saberia usar na minha vida. A minha profissão é muito gratificante. Todo dia é uma experiência muito rica e especial”, diz.