Crianças e adolescentes já podem se inscrever em oficinas para construção de instrumentos de percussão, sopro, eletrônicos e cordas com materiais recicláveis no CEU Marek, em Santo André. As atividades serão realizadas pelo projeto Musicalizando, com patrocínio da Braskem, maior petroquímica das Américas, e da Cabot, empresa líder global em materiais de desempenho e produtos químicos especiais, por meio do ProAC – Programa de Ação Cultural do Governo do Estado de São Paulo.

De forma lúdica e criativa, os encontros vão transformar resíduos em novas notas musicais e em mais conhecimento sobre a sustentabilidade. O projeto visa o desenvolvimento sociocultural da população por meio da sua inserção na economia criativa e da conscientização sobre a reutilização de materiais antes descartados.

As Luthierias – oficinas para construção dos instrumentos – são gratuitas e semanais, com foco em crianças e adolescentes de 8 a 17 anos. Um luthier, especializado em percussão, vai ensinar técnicas de manufatura e apresentar os materiais recicláveis aos participantes que, em seguida, poderão começar a montagem dos instrumentos. Além disso, a programação do projeto Musicalizando no segundo semestre também inclui outras atividades abertas ao público, como cursos profissionalizantes para mixagem de som e DJ, workshops para debater o universo da música e uma apresentação musical dos alunos.

“Acreditamos que a música e a educação são oportunidades valiosas para o desenvolvimento de crianças e jovens, oferecendo inclusão social e lazer no Grande ABC”, comenta Flávio Chantre, gerente de Relações Institucionais da Braskem.

Serviço

Inscrições: CEU Jardim Marek – Rua Engenheiro Alfredo Heitzman Júnior, s/n – Jardim Marek, Santo André

Horário: 8h às 22h

Telefone: 4458-1227