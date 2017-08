São Bernardo vai receber, no dia 22 de agosto, às 19h, um evento para apresentar o modelo de negócio da Orthodontic, primeira rede de clínicas odontológicas especializada em ortodontia do Brasil, a todos os interessados em abrir uma franquia da marca.

Com 15 anos no mercado, a Orthodontic possui mais de 180 unidades distribuídas pelo País. Em 2016, a rede atingiu faturamento de R$ 141 milhões, valor 50% mais alto do que o rendimento do ano anterior, além de apresentar 63% de crescimento em relação a novos contratos fechados com clientes.

“A preocupação da nossa empresa com o candidato a franqueado começa antes mesmo de ele fazer parte de nosso time. Após a aprovação, nós garantimos que, dedicando-se e seguindo o know-how recebido pela Orthodontic, nosso franqueado terá alta rentabilidade”, destaca Fernando Massi, um dos fundadores da rede. Ele ainda defende que novas unidades movimentam a economia local e gera empregos para a população.

Para participar, os interessados – que não precisam ter formação em odontologia -, devem se inscrever pelo site da Orthodontic. “O resultado dos nossos franqueados independe de sua formação acadêmica, uma vez que esses profissionais são administradores de suas unidades, recebendo treinamento padrão, com todo o suporte para gestão de suas franquias”, finaliza Massi.

Serviço

Data: 22 agosto, às 19h

Endereço: Hotel Astron Saint Moritz – R. João Pessoa, 124 – Centro, São Bernardo

Inscrições: http://www.ortodonticcenter.co m.br/franquia/agenda-de-evento s/ ou pelo telefone (43) 9 9174-6218.