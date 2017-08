A Prefeitura de Rio Grande da Serra e a Sabesp (Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo) iniciaram nesta terça-feira (15/08) as tratativas para o projeto de instalação da rede de esgoto no Parque América. A expectativa é que o mesmo seja desenvolvido pela prestadora de serviços e que as obras tenham início em abril de 2018.

A secretária de Obras e Planejamento do município, Sandra Malvese, comentou os desafios e o planejamento do projeto. “Foi feito um estudo do bairro e do sistema precário já existente. A instalação da rede de esgoto no Parque América é uma prioridade e, nos próximos anos, pretendemos acompanhar a expansão para todos os bairros do município, conforme o Plano de Saneamento”, pontuou a secretária. Sandra afirmou ainda que cabe à Sabesp executar a obra e a Prefeitura fiscalizar. “Com certeza, a rede de esgoto é uma grande conquista para os moradores do Parque América e que trará mais qualidade de vida”, finalizou.