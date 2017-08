PIB da Colômbia avança 1,3% no 2º trimestre na comparação anual

O Produto Interno Bruto (PIB) da Colômbia cresceu 1,3% no segundo trimestre de 2017 na comparação anual, conforme informou Departamento Administrativo Nacional de Estatística (Dane). No trimestre anterior, o índice havia subido 1,1%.

Contribuíram para o resultado positivo três fatores principais: o ritmo mais lento de desaceleração do setor de mineração, crescimento dos setores de transporte e construção e recuperação do varejo.

Para o analista Edward Glossop, da Capital Economics, o PIB do segundo trimestre sugere que a economia colombiana provavelmente “superou o pior”. Ainda assim, Glossop avalia que a recuperação no segundo semestre deve permanecer fraca e mantém a previsão de que o PIB da Colômbia cresça 1,5% em 2017.

"A economia deve continuar se recuperando no segundo semestre. Um aumento modesto nos preços do petróleo vai ajudar a dar apoio ao setor de mineração, enquanto o impacto atrasado dos cortes nos juros devem impulsionar a atividade de forma geral. Porém, a política fiscal mais apertada e a desalavancagem do setor privado manterão a recuperação fraca", diz Glossop em relatório.