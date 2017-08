Amber Heard ironiza político australiano com dupla nacionalidade

Na última segunda-feira, 14, Amber Heard mandou uma mensagem para Barnaby Joyce, um senador da Austrália, com uma boa dose de ironia. Há alguns dias, a Justiça do país descobriu que ele tem dupla nacionalidade – australiana e neozelandesa – o que, de acordo com a constituição da Austrália, é um impedimento para uma pessoa ocupar um cargo público no país.

“Para confortar Mr. Joyce nessa hora de necessidade, eu mandei uma caixa dos melhores kiwis da Nova Zelândia – assumindo que eles passem pelas suas leis de biossegurança”, tuitou Heard.

Em 2015, Joyce ameaçou sacrificar Pistol e Boo, os cachorros de Johnny Depp e Amber, se não deixassem o país. Eles foram trazidos de outros países, contrariando as leis australianas de biossegurança.

Se a suprema corte da Austrália decidir que ele é culpado, Joyce vai se tornar inelegível para senador.