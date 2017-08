EUA permanece interessado em diálogo com Coreia do Norte, diz autoridade

O Secretário de Estado norte-americano, Rex Tillerson, afirmou que o governo do presidente, Donald Trump, permanece interessado em um diálogo com o líder da Coreia do Norte, Kim Jong Un, mas está esperando algum sinal de interesse de Pyongyang.

“Continuamos interessados em tentar achar uma maneira de dialogar, mas isso depende dele (Kim Jong Un)”, declarou Tillerson.

Em conversa com repórteres no Departamento de Estado nesta terça-feira, Tillerson não quis comentar os últimos pronunciamentos do regime norte-coreano de que estão com os planos prontos para testar mísseis balísticos perto do território de Guam, no Pacífico, pertencente aos EUA. Fonte: Associated Press.