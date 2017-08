Para comemorar seu aniversário de 25 anos, o Sindicato dos Empregados em Empresas de Prestação de Serviços a Terceiros, Colocação e Administração de Mão de Obra, Trabalho Temporário, Leitura de Medidores e Entrega de Avisos do Estado de São Paulo (SINDEEPRES) realiza duas importantes atividades nos dias 17 e 18 de agosto, na subsede de Santo André. Na quinta-feira, das 14h30 às 17h o ex-ministro do Trabalho e ex-presidente do Tribunal Superior do Trabalho, Almir Pazzianotto Pinto, faz uma palestra analisando as leis da Terceirização e da Reforma Trabalhista.

Paralelamente à palestra, uma equipe do sindicato prestará atendimento aos associados e dependentes, tais como: plantão jurídico trabalhista, atendimento odontológico e medição de pressão, glicemia e dosagem do colesterol, além de outras atividades. Todas estas ações de atendimento serão oferecidas também na sexta-feira, dia 18, a partir das 9h.

Há 25 anos já se utilizava o trabalho terceirizado no Brasil, mas o sistema de proteção a esse mercado novo e global não tinha um arcabouço legal que regulamentasse essa então nova forma de contratação. Para lutar pelos trabalhadores terceirizados e temporários surgiu o sindicato.

“O SINDEEPRES se orgulha de ser uma entidade sindical e de seu papel nas crescentes vitórias dos trabalhadores terceirizados e temporários do estado de São Paulo”, afirma o presidente do Sindicato, Genival Beserra Leite.

Serviço

Palestra sobre as leis da Terceirização e da Reforma Trabalhista

Atendimento jurídico, odontológico e de saúde aos associados e dependentes Sindeepres

Dia: quinta-feira, dia 17

Horário: das 14h30 às 17h

Dia: sexta-feira, dia 18

Horário: a partir das 9h

Local: Subsede Santo André

Endereço: rua Dona Laura, 140, Centro, Santo André

Informações pelo telefone (11) 3113-0567