‘My Fair Lady’ lidera lista de indicações do Prêmio Reverência

O Prêmio Reverência, que homenageia os melhores musicais do eixo Rio-São Paulo, divulgou a lista dos finalistas de sua terceira edição. “My Fair Lady”, o sofisticado e belo trabalho dirigido por Jorge Takla, lidera com 11 indicações, seguido do não menos belo “Suassuna – O Auto do Reino do Sol”, que chega a São Paulo no dia 25 de agosto.

Mantendo a tradição de revezar o local de premiação, neste anos, os melhores da temporada serão conhecidos na festa prevista para o dia 27 de setembro, na Cidade das Artes, no Rio.

Em seguida, aparecem “Les Miserables (sete indicações), produção da T4F que segue em cartaz em São Paulo, “Cinderella” e “Rocky Horror Show”, dirigidas pela dupla Charles Möeller & Claudio Botelho, com seis, e “Gota DÁgua (a seco)”, com cinco. Por conta deste último, Laila Garin pode ganhar o seu terceiro Prêmio Reverência e seguir invicta na categoria Melhor Atriz.

Mesmo em momento marcado pela crise econômica, o gênero musical mostrou resistência e 49 espetáculos foram inscritos para concorre em 15 categorias: Direção, Ator, Atriz, Ator Coadjuvante, Atriz Coadjuvante, Autor, Cenografia, Iluminação, Figurino, Coreografia, Direção Musical, Design de Som, Especial, Melhor Espetáculo e Melhor Espetáculo – Júri Popular, este último em votação online a partir de 22 de agosto.