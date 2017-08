Há 28 anos, o último sábado do mês de agosto é dedicado ao McDia Feliz, maior campanha em prol de crianças e adolescentes com câncer no Brasil. A Casa Ronald McDonald ABC é participante da campanha coordenada nacionalmente pelo Instituto Ronald McDonald e vende tíquetes com antecedência na Casa, localizada em Santo André.

Os tíquetes antecipados estão à venda por R$ 15,50 cada, que será trocado pelo sanduíche Big Mac na data do McDia Feliz, sábado, dia 26 de agosto. A venda dos tíquetes antecipados representa uma importante parcela na arrecadação total da campanha, composta ainda pela venda de sanduíches Big Mac no próprio dia, isoladamente ou na promoção, além de produtos promocionais com a marca McDia Feliz vendidos pelas instituições participantes.

O projeto beneficiado com a arrecadação será o Sustentabilidade na Casa, que envolve o fornecimento de refeições, hospedagens e apoio psicossocial aos pacientes e acompanhantes, além de atendimentos no sistema Casa Dia, onde crianças e adolescentes em tratamento nos hospitais da região ou no Instituto de Oncologia da Faculdade de Medicina do ABC podem usufruir os serviços da casa sem nenhum tipo de custo.

“Neste ano realizamos um trabalho muito forte de conscientização da importância do McDia Feliz. É muito importante o engajamento de toda a sociedade a fim de intensificarmos ainda mais os resultados”, explica o presidente da instituição, Nelson Tadeu Pereira.

Os moradores da região do Grande ABC interessados na compra de tíquetes antecipados podem entrar em contato direto na instituição localizada na Avenida Príncipe de Gales, 821 – Santo André, ou pelo telefone 4433-4490.