A cidade de São Bernardo receberá o Museu Itinerante Ponto UFMG. Projeto de extensão da UFMG (Universidade Federal de Minas Gerais) e destinado à difusão da ciência e tecnologia, o espaço instalado em uma carreta ficará estacionado em frente ao Ginásio Poliesportivo Adib Moysés Dib, de 15 a 17 de agosto, das 8h às 12h e das 13h às 17h.

A atividade está inserida no calendário de festejos em celebração aos 464 anos da cidade. Aberto ao público, o museu ainda receberá alunos das redes municipal e estadual. O ato contou com a presença do prefeito Orlando Morando, da secretária de Educação, Suzana Dechechi, de Tânia Margarida Lima Costa, professora da UFMG e coordenadora do Museu Itinerante, e Emiliano Graziano, gerente de sustentabilidade da Basf, patrocinadora do evento.

“A importância dos museus na formação cultural é indiscutível. No entanto, as pessoas não têm o hábito visitá-los. Por essa razão, acho louvável a iniciativa da UFMG, de criar um museu itinerante para levar informação e conhecimento. O Poder Público cumpre o seu papel de incentivar o aprendizado, promovendo a parceria para a visita das escolas”, afirma o prefeito Orlando Morando.

O museu conta com exposições interativas tanto na área externa quanto interna da carreta. Juntos, os ambientes ocupam área aproximada de 800 m². No interior do veículo estão montados seis ambientes interativos (Sala do Útero, Sala dos Sentidos, Sala dos Biomas, Sala de Projeção 3D, Sala de Submarino e Sala das Cidades).

Também haverá uma exposição externa com aproximadamente 40 instalações e experimentos científicos, divididos em três galerias temáticas: Espaço Seres Vivos, Espaço Energia e Espaço Desafios. Durante a exposição, os visitantes serão orientados por estudantes da UFABC (Universidade Federal do ABC).

A secretária da Educação, Suzana Dechechi, ressalta a relevância da iniciativa. “Estamos sempre abertos às parcerias como essa exposição, pois possibilitam a ampliação dos conhecimentos e a curiosidade de nossos alunos. Os experimentos apresentados na mostra fazem parte dos conteúdos já presentes no currículo, e a interação proporcionada pela mostra certamente terá o poder de ilustrar, aguçar a curiosidade e despertar ainda mais o interesse das crianças pelos conteúdos aprendidos em sala de aula, pela ciência e pela tecnologia”, complementa.

Após a exposição, os professores da UFMG ministrarão aulas de Ciência para um grupo de alunos do 5º ano do Ensino Fundamental. Inteiramente on-line, o curso será realizado utilizando o laboratório de informática das escolas no decorrer o segundo semestre. “O objetivo dessa exposição é despertar a curiosidade dos alunos. Espero que eles saiam daqui motivados e interessados, olhando a ciência como um fator na busca de soluções”, afirmou a professora Tânia Margarida Lima Costa, coordenadora do Museu Itinerante.

Serviço

Museu Itinerante Ponto UFMG

Data: de 15 a 17/08 (terça a quinta-feira), das 8h às 12h e das 13h às 17h

Local: estacionamento do Ginásio Poliesportivo Adib Moisés Dib

Endereço: av. Kennedy, 1155 – Parque Anchieta

Entrada gratuita