Com o ginásio principal do Complexo Esportivo Pedro Dell’Antonia cheio, aconteceu, nesta segunda-feira (14/08), a cerimônia de abertura da 48ª edição dos Jogos Escolares de Santo André. Na ocasião, 78 escolas estavam presentes: 27 municipais, 16 estaduais e 35 privadas, com aproximadamente sete mil alunos de 8 a 17 anos, que competirão de 15 de agosto a 10 de outubro em diversas modalidades como atletismo, basquete, futsal, ginástica artística, handebol, judô, karatê, natação, queimada, tênis de mesa, vôlei e xadrez.

A condução da tocha e acendimento da pira olímpica ficou sob responsabilidade do atleta Marcus Vinícius Hilário da Silva, o Duda, especializado no salto em distância, e bicampeão mundial indoor da modalidade. O evento ainda contou com banda ao vivo, apresentação de dança e a entrada das escolas e os respectivos representantes.

As competições acontecerão nos seguintes locais: Complexo Esportivo Pedro Dell’Antonia, Ginásio do Parque Celso Daniel, Ginásio do Camilópolis, Ginásio Vila Alpina, Clube Atlético Aramaçan, CTBC Clube, Primeiro de Maio FC, Associação dos Servidores do Semasa, Sesi e Ginásio da Universidade Anhanguera. “Os Jogos Escolares trazem muita energia positiva para a nossa cidade. O esporte sempre traz coisas boas e o importante é participar. Tenho certeza que esta será uma grande edição”, definiu o vice-prefeito, Luiz Zacarias.

Mais informações sobre os jogos estão à disposição no link http://www2.santoandre.sp.gov.br/index.php/inicio-2017/230-secretarias/secretaria-de-esperte-e-lazer/jogos-escolares-2017 e no Facebook da competição @EscolaresSantoAndre2017.