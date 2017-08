Vendas do varejo sobem 0,8% no 2º trimestre ante o 1º tri, diz IBGE

As vendas do comércio varejista cresceram 0,8% no segundo trimestre ante o primeiro trimestre de 2017, segundo os dados da Pesquisa Mensal de Comércio divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O resultado sucede um avanço de 3,7% registrado no primeiro trimestre ante o quarto trimestre de 2016.

No varejo ampliado, que inclui as atividades de veículos e material de construção, as vendas subiram 1,7% no segundo trimestre ante o primeiro trimestre do ano. Na passagem do quarto trimestre de 2016 para o primeiro trimestre de 2017, a alta tinha sido de 3,4%.

“Os sinais de maior dinamismo do varejo também podem ser observados na comparação trimestral”, contou Isabella Nunes, gerente da Coordenação de Serviços e Comércio do IBGE.