O Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) e a Prefeitura de São Bernardo lançaram, nesta segunda-feira (14/08), o Programa Mil MEIs – Qualifica e Empreende, que promove cursos e oficinas voltadas à qualificação profissional e à formação de Micro Empreendedores Individuais (MEI) na cidade. As aulas serão oferecidas até o final do ano por meio das unidades de instituições como Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai), Serviço Social da Indústria (Sesi) e Centro Paula Souza.

Os cursos contemplam os interessados em temas como Formação Inicial em Eletricista (Instalador Residencial); Técnicas de Venda Porta a Porta; Formação Inicial em Pintura; Formação Inicial em Aplicador de Grafiato e Marmorização; Formação Inicial em Instalador de Sistema de Eletrônicos de Segurança; Formação Inicial em Confeiteiro; Formação Inicial em Decoração de Bolos; Técnicas em Pequenos Reparos em Funilaria e Polimento e Cristalização.

Para se cadastrar no programa, os interessados devem procurar o CTR (Centro de Trabalho e Renda), a Sala do Empreendedor, no Paço, além do próprio Sebrae. O programa também contempla as oficinas profissionalizantes Começar Bem Formalização; Equipe Motivada; Fluxo de Caixa; Sei Planejar; Marketing Para Ganhar Mercado; Sei Controlar Meu Dinheiro; Sei Formar Preço; Atendimento ao Cliente e Boas Práticas de Fabricação para Manipuladores de Alimentos. As oficinas são realizadas no CTR e oferecidas e renovadas semestralmente.

Atualmente, a cidade conta com 15 mil MEIs formalizados, com projeção de atingir a meta de 3 mil novos microempreendedores até o final do ano. Somente no primeiro semestre, foram registrados 2.097 microempreendedores individuais.