Vendas do varejo sobem 2,5% no 2º trimestre ante o 2º tri de 2016, diz IBGE

As vendas do comércio varejista cresceram 2,5% no segundo trimestre ante o segundo trimestre de 2016, segundo os dados da Pesquisa Mensal de Comércio divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O resultado interrompe nove trimestres consecutivos de quedas, além de ser o avanço mais significativo desde o segundo trimestre de 2014, quando o varejo teve uma alta de 4,1%.

“A melhora entre atividades do varejo foi generalizada no segundo trimestre, seja porque reverteram a queda para crescimento seja porque diminuíram o ritmo de perdas”, disse Isabella Nunes, gerente da Coordenação de Serviços e Comércio do IBGE.

No varejo ampliado, que inclui as atividades de veículos e material de construção, as vendas subiram 2,9% no segundo trimestre, ante o mesmo período do ano passado, o melhor desempenho desde o quarto trimestre de 2013, quando cresceu 3,6%. O movimento interrompe uma sequência de 12 trimestres consecutivos de perdas.