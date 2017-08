Temer tira foto oficial; Maia reúne equipe econômica e base para discutir contas

No dia em que o governo pretende apresentar as novas metas fiscais, o presidente Michel Temer chegou por volta das 9h30 ao Palácio do Planalto, mas tem uma agenda distante da economia nesta manhã.

Enquanto o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), vai reunir a equipe econômica e líderes da base para explicar a situação das contas públicas, Temer vai tirar uma foto oficial com membros do Conselho Nacional da Juventude, no Palácio do Planalto. Segundo a assessoria de imprensa da Presidência, os jornalistas não terão acesso ao momento do encontro.

Depois, às 11h, Temer recebe o senador Davi Alcolumbre, vice-líder do Governo e líder da bancada do Amapá. O presidente programa para o próximo sábado uma visita à região para inaugurar unidades habitacionais do programa Minha Casa, Minha Vida.

À tarde, Temer tem apenas um compromisso agendado até agora: ele recebe o senador Aécio Neves (PSDB/MG), às 15 horas. Conforme mostrou o Broadcast, serviço de notícias em tempo real do Grupo Estado, nesta segunda-feira, 14, o senador vai pedir ao presidente que encontre uma saída para evitar que a Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig) perca a concessão de quatro usinas hidrelétricas.

Aécio tem sido o principal fiador da permanência do PSDB na base aliada de Temer. Mesmo afastado da presidência do partido, o senador mineiro conseguiu contornar a divisão na legenda e evitou o desembarque após o acirramento da crise política.