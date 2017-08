Dólar sobe com dados dos EUA em meio à espera por metas fiscais

O dólar perdeu força na manhã desta terça-feira, 15, após bater as máximas intraday, pressionado pelo fortalecimento da moeda norte-americana no exterior depois da divulgação de dois dados da economia dos Estados Unidos melhores que o esperado. Um operador de uma corretora disse que a desaceleração da alta para R$ 3,2006 (+0,03%) às 9h52, decorreu de vendas para apuração de ganhos acumulados.

As vendas no varejo americano aumentaram 0,6% em julho ante maio, acima da projeção de alta de 0,4% dos analistas. E o índice Empire State da indústria na região de Nova York passou de 9,8 em julho para 25,2 em agosto, bem acima da expectativa de 10,3 dos economistas. Como consequência, o dólar bateu máximas ante euro e iene e os juros dos Treasuries também atingiram as máximas do dia.

Internamente, os agentes de câmbio estão na expectativa pela definição das metas fiscais do governo brasileiro para este ano e o próximo.

Às 9h53, o dólar à vista estava em alta de 0,12%, aos R$ 3,2031, enquanto o dólar para setembro avançava 0,41%, aos R$ 3,2145.