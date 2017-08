FGV/Icomex: Exportações crescem 12,5%, e importações aumentam 10,8% em julho

O volume de exportações cresceu 12,5% em julho, enquanto o volume importado aumentou 10,8%, na comparação com o mesmo mês de 2016, segundo os dados do Indicador do Comércio Exterior – Icomex, divulgado nesta terça-feira, 15, pela Fundação Getulio Vargas (FGV). O resultado de julho foi impulsionado pela indústria extrativa, com crescimentos de 49,7% nas exportações e 40,6% nas importações.

O índice de volume importado dos bens de capital na Formação Bruta de Capital Fixo, porém, caiu 31%. O volume de bens intermediários utilizados pela indústria de transformação aumentou 8,3%, e os bens intermediários no setor agropecuário avançaram 91,2%.

Os preços das commodities exportadas recuaram 3,3% em julho deste ano ante julho do ano passado, confirmando a tendência de queda nos termos de troca iniciada em março de 2017.

“O desempenho favorável da balança comercial que deverá atingir o maior superávit da sua série histórica está associado principalmente às vendas de commodities. A contribuição da indústria de transformação, embora positiva, está concentrada no setor de bens de consumo duráveis (automotivo). A contínua queda na importação dos bens de capital (FBCF) indica que a recuperação da taxa de investimento na economia ainda está muito distante”, avaliou Lia Valls Pereira, pesquisadora do Instituto Brasileiro de Economia da FGV (Ibre/FGV).

O novo índice entrou no calendário mensal da FGV este ano. O objetivo é contribuir para a avaliação do nível de atividade econômica do País, por meio da análise mais aprofundada dos resultados das importações e exportações.