PF abre Operação Anteros contra governador do Rio Grande do Norte

A Polícia Federal (PF) deflagrou na manhã desta terça-feira, 15, a Operação Anteros para apurar crimes de organização criminosa e obstrução da justiça pelo chefe do poder executivo no Estado do Rio Grande do Norte. O atual governador do Estado é Robinson Faria (PSD).

Em nota, a PF informou que cerca de 70 policiais dão cumprimento a 11 medidas judiciais, sendo duas de prisão e nove de busca e apreensão. Todos os mandados foram expedidos pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ).

O ministro Raul Araújo Filho, da Corte Especial do STJ, determinou que fosse iniciada investigação preliminar para apurar os crimes de organização criminosa e obstrução da Justiça que estariam sendo praticados pelo governador com ajuda de servidores estaduais.

As manobras ilegais teriam por objetivo encobrir que fossem investigados atos do executivo estadual relativos ao desvio de recursos públicos por meio da inclusão de funcionários fantasmas, na folha de pagamento da Assembleia Legislativa do Estado desde 2006 até os dias atuais.