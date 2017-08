Maia marca reunião de equipe econômica e líderes de aliados para discutir meta

O presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), marcou uma reunião, na manhã desta terça-feira, 15, entre os ministros da Fazenda, Henrique Meirelles, e do Planejamento, Dyogo Oliveira, e os líderes da base aliada do governo, na residência oficial da presidência da Câmara. Segundo Maia, o objetivo é a equipe econômica explicar aos parlamentares a situação fiscal do país.

“Pedi que eles apresentassem de forma clara para os líderes da base a situação fiscal do Estado brasileiro para que cada um saiba como aumenta a despesa e onde vai buscar receita para cobrir essa despesa. O déficit da Previdência aumenta 40, 50, 60 bilhões de reais por ano. Onde vai se buscar dinheiro?”, questionou.

Esperado para esta segunda-feira, o anúncio das novas metas fiscais para 2017 e 2018 foi adiado novamente. A equipe econômica quer ter nas mãos o número mais exato possível para evitar qualquer necessidade de novas mudanças. Técnicos da Receita Federal e do Tesouro Nacional teriam se reunido para discutir quais serão os novos objetivos e as medidas que serão necessárias para atingi-los.