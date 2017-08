Em duas sessões (uma ordinária e outra extraordinária), a Câmara de São Caetano votará nesta terça-feira (15), o pacote de projetos de lei referentes a reforma administrativa do Executivo. As proposituras visam diminuir em uma o número de secretarias, extinguir o FUMUSA (Fundação Municipal de Saúde) e realizar mudanças administrativas no DAE (Departamento de Água e Esgoto). Além disso, será votado a proposta para criar três cargos na área de comunicação do Legislativo.

Dib e Manente estão afastados politicamente

Segundo informações dos bastidores, o deputado federal Alex Manente (PPS) e o ex-prefeito de São Bernardo William Dib (sem partido) estão rompidos politicamente. O que já estava estremecido após o fim do processo eleitoral de 2016, foi para o espaço após o popular-socialista votar contra o presidente Michel Temer (PMDB), amigo pessoal de Dib, em relação ao projeto de admissibilidade da denúncia da Procuradoria-Geral da República (PGR) contra o peemedebista.

Teixeira confia no apoio de aliados que estão com Morando

O deputado estadual Luiz Fernando Teixeira (PT) ainda mantém as esperanças de ter o apoio dos aliados que fazem parte da bancada de sustentação do prefeito de São Bernardo, Orlando Morando (PSDB), para sua campanha de reeleição ao Legislativo. Entre eles: Ramon Ramos (PDT);

Eliezer Mendes (Podemos); e Mauro Miaguti (DEM).

Kiko Teixeira no RDtv

O prefeito de Ribeirão Pires, Kiko Teixeira (PSB), será o entrevistado nesta terça-feira (15), do RDtv. O socialista visita os estúdios para falar sobre os seus primeiros sete meses e meio à frente do Executivo e também sobre o futuro do município. O bate-papo será exibido ao vivo, a partir das 9h, no facebook.com/jornalreporterdiario. Você pode participar a partir da caixa de comentários da live. A apresentação será de Gustavo Baena.