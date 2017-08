Morre o especialista em HQ Álvaro de Moya

O jornalista, escritor e especialista em quadrinhos, Álvaro de Moya, morreu no fim da tarde desta segunda-feira, 14, em São Paulo, aos 87 anos. Ele estava internado desde o último dia 5 de agosto no Hospital São Paulo. Encontrado pelo filho no banheiro de casa, Moya sofreu um Acidente Vascular Cerebral (AVC) na noite do domingo retrasado, 5.

Um dos pioneiros da televisão, com passagens pela Excelsior, Tupi, Bandeirantes e Cultura, Moya também foi uma figura reconhecida mundialmente pelas histórias em quadrinhos. Viúvo, Moya deixa dois filhos, Sergio e Silvia. Ainda não há informações sobre o velório e enterro.