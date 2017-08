Bolsas de NY fecham em alta, após perdas com tensões entre EUA e Coreia do Norte

Os mercados acionários americanos fecharam em alta nesta segunda-feira, 14, em um movimento de recuperação das fortes perdas registradas na semana passada, quando as tensões geopolíticas envolvendo Estados Unidos e Coreia do Norte dominaram as atenções dos investidores.

O índice Dow Jones fechou em alta de 0,62%, aos 21.993,71 pontos; o S&P 500 avançou 1,00%, aos 2.465,84 pontos; e o Nasdaq ganhou 1,34%, aos 6.340,23 pontos.

Ações de tecnologia e de instituições financeiras se destacaram entre os demais setores. Apple (+1,50%), Facebook (+1,39%), Goldman Sachs (+1,43%) e Wells Fargo (+1,73%) subiram, enquanto papéis de companhias de energia passaram a recuar, acompanhando a forte queda nos preços do petróleo. A Chevron caiu 0,48% e a ConocoPhillips perdeu 0,56%.

“Houve um pouco de alívio, como não foi vista um aumento da escalada das tensões geopolíticas”, disse Supriya Menon, estrategista da Pictet Asset Management. Fonte: Dow Jones Newswires