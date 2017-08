Após homenagem no Dia dos Pais, homem mata a mulher e a filha

O Dia dos Pais foi marcado por uma tragédia na cidade de Guaraci (SP) neste domingo, 13. Segundo a polícia, o agente penitenciário Ronaldo da Silva Corrêa, de 49 anos, matou a tiros a mulher, a professora Rosicléa da Silva, de 46 anos, e a filha Anna Victória, de 18.

O crime aconteceu durante a tarde na casa da família, no bairro São Vicente. Após atirar na mulher e na filha, Corrêa disparou contra a própria a cabeça e morreu à noite no hospital.

Antes do crime, a filha havia postado uma foto ao lado do pai com uma homenagem pela data. “Feliz dia dos pais, meu negão!”, escreveu.

Na residência ainda estava outro filho do casal, um garoto de 5 anos que correu e pediu socorro. A Polícia Civil apura o caso e os corpos das vítimas serão sepultados nesta segunda-feira, 14. No local foram recolhidas a arma e 11 cápsulas de calibre 380 já deflagradas.