Aramaçan promove baile sertanejo com atrações musicais

O Clube Aramaçan, em Santo André, promove na sexta-feira (18 de agosto), às 20h, baile sertanejo com a presença dos cantores Vitor & Dôdô, Alex Rodrigues, Márcio Bueno & Mantovani, Vitor Borges e Jeferson & Gustavo.

O evento é aberto para associados e não associados e os ingressos já estão à venda na portaria principal do clube, localizado na rua São Pedro, 345 – Vila América, Santo André – fone (11) 4972-8200.

Com 87 anos de história, o Clube Atlético Aramaçan possui uma das maiores e melhores estruturas do Brasil, com mais de 21 mil associados. Nos últimos anos vem passando por várias reformas de infraestrutura a fim de proporcionar maior segurança e conforto aos seus usuários.