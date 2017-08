Pelo 11º ano consecutivo, a Star Center – empresa especializada em climatização, com sede em Santo André, no ABC, é contemplada com o Prêmio Smacna Brasil, considerado o Oscar do segmento de conforto térmico.

Neste ano, a premiação foi em razão da obra Porto Atlântico, localizado na zona de revitalização do Porto Maravilha, no Rio de Janeiro (RJ), construído em um terreno de 16.681 m², distribuídos em 4 blocos, sendo o bloco 1 desenvolvido para abrigar empresas de padrão internacional em amplos espaços para escritórios padrão Triple A; o bloco 2, ocupado pela Accor Hotels, Ibis e Novotel, com 450 quartos; bloco 3, composto por 330 salas comerciais e o bloco 4, Mall com 50 lojas em um espaço integrado.

Edson Alves, diretor-presidente da Star Center, recebeu o prêmio durante a solenidade da Smacna Brasil, no último dia 10 de agosto, no Milenium Centro de Convenções, em São Paulo.