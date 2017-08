O Grand Plaza Shopping realiza até 30/8 mais uma edição da promoção Luz, Câmera, Diversão em que os clientes que visitarem o shopping podem usufruir de benefícios exclusivos. Válida de segunda a quarta-feira, a ação está baseada na mecânica do comprou-ganhou, incluindo parcerias com a Cinemark, com o Bar Espeto 360º e com a administradora de estacionamentos Park Place. Para participar, basta retirar o voucher promocional no Balcão de Informações ou no Espaço Família.

Na Cinemark, o cliente que comprar um ingresso para a sessão 2D, ganha outro para o mesmo filme, dia e sessão. É só apresentar o voucher. No Bar Espeto 360º, na compra de uma picanha aperitivo, acompanhada de pão, farofa e vinagrete, quantidade para servir de duas a três pessoas, a apresentação do voucher garante uma caneca de sorvete revestida de chocolate.

Na hora de ir embora, ao dirigir-se ao caixa do estacionamento, o cliente ganha isenção da tarifa correspondente a três horas de estadia, desde que apresente o voucher promocional acompanhado do ingresso da Cinemark comprado no mesmo dia. A promoção não é válida para pagamentos por meio dos sistemas Sem Parar, ConectCar e web app On.

O Grand Plaza Shopping está localizado na av. Industrial, 600. Bairro Jardim, Santo André, SP. Mais informações pelo telefone 11-4437-5000 ou em www.grandplazashopping.com.br.