Fundador da Zara vai ganhar documentário

Produzido pelo Prime Entertainment, o documentário ‘Zara: The Story of the World’s Richest Man’ vai contar a história do espanhol Amancio Ortega, fundador da Zara e um dos homens mais ricos do mundo. O filme irá mostrar detalhes sobre a trajetória de Ortega e também imagens dos bastidores da marca. Por enquanto, só há planos para uma versão em alemão do documentário

Fundada há 42 anos, a Zara possui lojas em mais de 75 países.

Abaixo, confira 5 fatos interessantes da marca.

1. Ortega começou a sua carreira fazendo roupões

Amancio Ortega aprendeu a ser um alfaiate quando trabalhou na loja La Maja e foi a partir disso que ele começou o negócio próprio. Durante o dia trabalhava na boutique e, à noite, costurava versões mais baratas dos roupões na marca em sua sala de jantar, junto com a vendedora Rosalia Mera, que se tornaria sua esposa. Depois, eles vendiam porta a porta para as clientes.

2. O nome da marca tem um significado romântico

Para nomear o seu negócio, o alfaiate se inspirou na praia de Zadar, na Cróacia, onde ele passou a lua de mel com a sua esposa.

3. Tendências nas lojas em 15 dias

Encontrar uma tendência e criar um produto em cima dela e colocar no mercado é um processo que leva apenas 15 dias dentro da empresa. Outras marcas levam cerca de 40 semanas para o mesmo processo.

4. Existe um motivo para o estoque ser tão pequeno

Para a etiqueta, não é ruim quando uma peça fica fora de estoque, porque acaba atraindo os clientes de volta para a loja. Ao ver uma peça em algum lugar e descobrir que ela não está disponível naquele momento nas lojas, acaba fazendo com que a pessoa volte em uma outra oportunidade para conferir se chegou e, assim, acabar vendo outros produtos.

5. A inspiração pode estar em qualquer lugar

Para sempre ter as tendências mais rápido do que os concorrentes, os estilistas da marca viajam o mundo com uma câmera, uma caneta e papel, para observar paisagens e como as pessoas se vestem. Tudo vale como referência!C