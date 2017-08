O cantor Ed Sheeran levantou a bandeira da igualdade de gênero em uma entrevista dada à MTV para a campanha #pqmulher, lançada pelo canal para promover o empoderamento feminino.

“Acho que é uma visão arcaica considerar que o homem é grande, forte e dominador. É tudo bem misturado. Eu não me considero uma pessoa masculina”, declarou o artista britânico.

Segundo dados do Spotify divulgados pela MTV, o hit Shape of You, de Sheeran, foi a música mais ouvida por mulheres na época do lançamento na plataforma.

“Não entendo a expressão ‘chorar como uma menina’. A maioria das minhas amigas meninas choram metade que meus amigos homens. Minha mãe, por exemplo, é fisicamente mais forte do que eu”, analisou o cantor. “Eu acredito que a maioria dos homens é feminista, na medida em que acreditam em direitos iguais”, acrescentou.

A entrevista de Sheeran e de outros artistas para a campanha #pqmulher são veiculadas nos intervalos da MTV.