A Força do Querer: Silvana vai presa em um cassino clandestino

Silvana (Lilia Cabral) vai passar por momentos de tensão nos próximos capítulos de A Força do Querer. Depois de perder no carteado, a arquiteta acaba presa em um cassino clandestino até que pague a dívida do jogo.

“Deixe eu sair! Amanhã cedo esse dinheiro está na sua mão!”, implora. Mas de nada adianta. O homem responsável por cuidar da presa chama dois seguranças para ficarem de olho em Silvana e avisa: “manda alguém da sua casa trazer que eles recebem por mim e tá liberada!”.

O desenrolar da história acontece ao longo da semana.