O Ludere, quarteto criado em 2015, chega ao seu segundo disco, intitulado Retratos (https://www.blaxtream.com/lud ere), que será lançado no Sesc Santo André no dia 18 de agosto. O trabalho foi lançado pelo novo selo de jazz contemporâneo brasileiro Blaxtream. No repertório, além das oito composições do disco, o grupo fará uma homenagem ao músico Baden Powell, pai do pianista da banda Philippe Baden Powell.

Nesse trabalho, o quarteto Ludere amadurece a ideia inicial do primeiro disco, com composições que trafegam pelas diferentes vertentes do jazz contemporâneo com a música brasileira como pano de fundo. Retratos ainda conta com a participação da cantora Vanessa Moreno, do guitarrista Vinícius Gomes e de um quarteto de cordas, arranjado pelo trompetista Rubinho Antunes em três faixas do disco.

O grupo nasceu da amizade musical entre Philippe Baden Powell e Rubinho Antunes, quando se conheceram em Paris, na França, em 2011. No Brasil se juntaram aos jovens músicos Bruno Barbosa, de Ribeirão Preto (SP), e Daniel de Paula, de Santo André (SP), para um projeto de alguns shows pelo país, que acabou resultando na criação do quarteto e do disco de estreia.

Nesse momento, o Ludere está em turnê de lançamento do disco pelo Brasil, com o show que inclui composições dos dois discos do grupo e também com homenagem a Baden Powell, que completaria 80 anos no dia 6 de agosto de 2017. Sempre presente nas apresentações do Ludere, o repertório de Baden Powell ganha destaque nos shows do grupo com releituras inovadoras que ressaltam a inventividade dos temas do compositor, pioneiro no modo de trabalhar os motivos da tradição afro-brasileira dentro do samba e do jazz.

O primeiro disco do Ludere pode ser ouvido nos principais canais digitais de música. Já o novo disco Retratos está disponível para audição e download no site do selo Blaxtream no link https://www.blaxtream.com/lude re.