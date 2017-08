Para conscientizar a sociedade a respeito da esclerose múltipla (EM), doença crônica, autoimune, que atinge o sistema nervoso central e afeta mais de 40 mil brasileiros, a associação Amigos Múltiplos pela Esclerose (AME) promove em 27 de agosto (domingo), pela primeira vez na cidade de Santo André, o “Pedale por uma Causa – Esclerose Múltipla”. O evento ciclístico, que está em sua terceira edição, tem como objetivo marcar o Dia Nacional de Conscientização da EM – 30 de agosto. A largada está prevista para às 9h, na Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental Luiz Gonzaga (rua Ipanema, 253 – Parque Erasmo Assunção).

“Estamos felizes em, mais uma vez, desenvolver esta ação que coloca em foco um tema sensível de forma leve e divertida. É uma oportunidade de dar voz à comunidade afetada pela doença e, ao mesmo tempo, conscientizar a população sobre os seus sinais, lembrando a importância do diagnóstico precoce”, afirma Gustavo San Martin, fundador da AME. “Este ano, com a campanha ampliada para oito cidades, a expectativa é reunir mais de 800 pessoas”.

No ano passado, o evento – que aconteceu em São Paulo (SP), Rio de Janeiro (RJ), Florianópolis (SC) e Porto Alegre (RS) – reuniu cerca de 500 pessoas e arrecadou mais de 500 quilos de alimentos. Este ano, o passeio ciclístico acontecerá, também pela primeira vez, em outras três cidades: Alfenas (MG), João Pessoa (PB) e Pirassununga (SP) – com exceção de João Pessoa, que será das 7h às 11h, todos os demais serão no mesmo dia e horário. Haverá ainda coleta de alimentos não perecíveis, que serão doados às entidades assistenciais locais.

O “Pedale por uma Causa – Esclerose Múltipla” terá percurso de 3 quilômetros e é aberto ao público, sem restrição de idade. A inscrição é realizada pelo site agostolaranja.org.br/.

Serviço

“Pedale por uma Causa – Esclerose Múltipla”