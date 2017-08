A Faculdade de Medicina do ABC (FMABC) promove, nos dias 18 e 19 de agosto, o primeiro Simpósio de Pneumologia da instituição, destinado aos profissionais das áreas de medicina, enfermagem, fisioterapia, psicologia e terapia ocupacional, além de alunos e médicos residentes. O evento será no Anfiteatro David Uip, no campus de Santo André, localizado à Av. Lauro Gomes, 2.000.

O objetivo do simpósio é discutir e reforçar a importância do cuidado multidisciplinar em pacientes com doenças respiratórias. Ou seja, associar o acompanhamento médico à práticas terapêuticas complementares e ampliar a eficácia dos tratamentos com abordagens de fisioterapeutas, psicólogos, enfermeiros, entre outros profissionais de saúde. A reabilitação física do paciente é, portanto, tão fundamental quanto sua reabilitação emocional e social.

“Participo de congressos da especialidade e é comum vermos apenas pneumologistas palestrando. Queremos mostrar a importância da integração com outros profissionais da saúde e como conseguimos otimizar a reabilitação pulmonar dos pacientes com práticas integrativas extremamente positivas. O simpósio vai além da questão técnica. Queremos divulgar e difundir o conceito do cuidado multidisciplinar e os benefícios para o paciente, especialmente com relação à melhora da qualidade de vida”, explica o médico assistente do Ambulatório de Pneumologia da FMABC, Dr. Franco Chies Martins. O evento é organizado em parceria com a Sociedade Acadêmica de Pneumologia e Tisiologia (SAPT) da FMABC e contará com aula inaugural do professor titular de Pneumologia da FMABC, Dr. Elie Fiss.

Na programação do evento constam palestras sobre temas como função pulmonar, distúrbios do sono, depressão e ansiedade, tabagismo, câncer do pulmão e terapia ocupacional.

Atualmente a disciplina de Pneumologia da FMABC conta com sete ambulatórios especializados que atendem gratuitamente via Sistema Único de Saúde (SUS), além do serviço de Reabilitação Pulmonar, que realiza média de 200 atendimentos por mês. Os principais casos atendidos são de Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC), apneia do sono, asma e bronquite, entre outras patologias.