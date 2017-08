Nos dias 17 e 18 de agosto, a Secretaria da Cultura do Estado de São Paulo, com o apoio do Grupo Komedi, apresenta ao público de São Bernardo, o espetáculo Reciclando Ideias, às 8h30 e às 14h, no Parque Chácara Silvestre, com entrada gratuita. Os eventos contam com o patrocínio da Pernambucanas, com base em uma visão sustentável, bem como projetos socioculturais que visam contribuir para o desenvolvimento do País.

Com texto e direção de Hugo Vidal, a peça traz à cena a personagem Uli Luli e suas amigas, as Latas Mágicas. Ao voltar das férias, Uli Luli se depara com uma situação muito inusitada que é a falta de conhecimento sobre a reciclagem e a correta destinação e tratamento dos resíduos. A situação só pode ser resolvida com a ajuda das Latas Mágicas Amarildo, Vermeleo, Verdiana e Azulindo, que ensinarão a turminha da Escola Limpar o fato de que a reciclagem é essencial para o meio ambiente e impacta fortemente a vida das pessoas.

“O projeto tem o objetivo de mostrar para a criança que, além de se divertirem com uma animada peça teatral, o pequeno cidadão também é capaz de contribuir, através de pequenos gestos com ações socioambientais ajudando a preservar o meio ambiente de forma simples e responsável”, explica o autor da peça, Sérgio Vale.

Serviço

Data: 17 e 18 de agosto (quinta e sexta-feira)

Local: Parque Chácara Silvestre

av. Avenida Wallace Simonsen, 1800 – Nova Petrópolis, São Bernardo.

Horário: a primeira às 8h30 e a segunda às 14h.

Entrada gratuita.