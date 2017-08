Doria é recebido em Palmas com faixas e claque de presidente

O prefeito de São Paulo, João Doria (PSDB), foi recepcionado na manhã dessa segunda-feira, 14, em Palmas por uma claque uniformizada com camisetas lançando seu nome à Presidência da República em 2018. Faixas foram espalhadas pela capital do Estado com dizeres como “Tocantins quer Doria presidente” e “O Brasil precisa de gestão”.

O prefeito viajou a convite do senador tucano Ataídes Oliveira, que afirmou desconhecer o responsável pela criação tanto da camiseta como das faixas com os dizeres “Doria Presidente”.

De acordo com o senador, a camiseta foi “um corpo estranho” dentro do evento. “É muito cedo ainda para falarmos de eleição. O PSDB tem bons nomes. Doria é um deles, assim como o governador Geraldo Alckmin, que faz um trabalho extraordinário.”

Segundo assessores do prefeito, ele foi surpreendido pela iniciativa. Doria e Oliveira participam juntos na tarde desta segunda-feira do 2.º Encontro Estadual do PSDB do Tocantins. No domingo, 13, o partido filiou 20 prefeitos do Estado, oriundos de várias siglas, como PMDB e PV. “Agora temos 26 prefeitos no Tocantins. E pretendo filiar outros 20”, disse Oliveira.

De acordo com o senador, os políticos foram atraídos por seu empenho pessoal. “Doria não tem nada a ver com isso (camisetas e cartazes)”, garante. A visita a Palmas faz parte de um giro nacional do prefeito, Ele também vai ao Recife, Vila Velha (ES), Campina Grande (PB), Aracaju e Fortaleza.