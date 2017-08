Como as decisões são tomadas? Quais são as razões que levam uma pessoa a decidir? Essas questões são a essência do lançamento das Edições Sesc São Paulo: Na hora da decisão: somos sujeitos conscientes ou máquinas biológicas?, do psiquiatra italiano Mauro Maldonato, que estará no Brasil para participar de uma série de atividades. O autor apresenta seu novo livro no Sesc Santo André, no dia 16/8 (quarta-feira), às 20h, com bate-papo e sessão de autógrafos. A entrada é gratuita e a retirada de ingressos pode ser feita uma hora antes, na Bilheteria do Sesc Santo André.

O trabalho é fruto de 30 anos de observações clínicas no qual discorre sobre a influência da intuição, da emoção e da irracionalidade nas decisões. Maldonato também questiona em que medida o ser humano tem real certeza das motivações que o levam a tomar determinadas atitudes ou fazer certas escolhas.

Com uma linguagem convidativa, o autor congrega conceituação científica e o desejo de aproximar o debate do leitor não especializado. Ele argumenta que a racionalidade é o elemento de menor relevância na tomada de decisões, conduzida, sobretudo, por sentimentos, pela incerteza e pela imprevisibilidade. O livro está dividido nos capítulos: A aposta em jogo; O longo caminho da racionalidade; Antes da decisão; Puro movimento; Uma liberdade determinada; Despedida.

SESC SANTO ANDRÉ

rua Tamarutaca, 302 – Vila Guiomar – Santo André

Telefone – (11) 4469-1200

Estacionamento (vagas limitadas): Credencial Plena – R$ 6 | Outros – R$ 11

Informações sobre outras programações: http://www.sescsp.org.br/santoandre