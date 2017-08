Líderes da França e da Burkina Faso pedem por ação militar no Sahel

O presidente francês, Emmanuel Macron, e o presidente da Burkina Faso, Roch Marc Christian Kabore, pediram pelo envio rápido de uma nova força militar multinacional contra o terrorismo na região de Sahel, na África.

Um comunicado do Palácio do Eliseu afirma que Macron, que está de férias no sul da França, conversou com Kabore após o ataque em que supostos extremistas islâmicos abriram fogo em um restaurante turco na noite deste domingo em Ouagadougou, capital de Burkina Faso, no oeste da África. Ao menos 18 pessoas morreram e Macron prometeu apoio contínuo aos países da região contra grupos terroristas.

O comunicado diz que os líderes concordaram que é urgente “acelerar e disponibilizar” para setembro uma nova força antiterror com a contribuição de Mali, Mauritânia, Níger, Burkina Faso e Chade – grupo conhecido como G5. Os presidentes devem entrar em contato com outros líderes da região nos próximos dias para mobilizar as forças.

O local do ataque de domingo era frequentado por turistas e, por causa disso, há vítimas de diferentes nacionalidades. Entre os estrangeiros mortos estão cidadãos da França, Canadá, Kuwait, Senegal, Nigéria, Líbano e Turquia. Sete burquinenses, incluindo crianças, foram mortos e autoridades dizem que outras três vítimas ainda não foram identificadas.

Macron também elogiou “a mobilização eficiente” das forças de segurança do país africano e expressou solidariedade às famílias das vítimas. As autoridades da Burkina Faso disseram que neutralizaram dois responsáveis pelo atraque. (Matheus Maderal, com informações da Associated Press – matheus.maderal@estadao.com)